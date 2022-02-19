تعرف على طقس الإمارات غداً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام رطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول إلى معتدلة إلى نشطة أحياناً خاصة على البحر صباح الإثنين.



حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/ س.. و الموج في الخليج العربي خفيف يصبح متوسطا إلى مضطرب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:19 والمد الثاني عند الساعة 04:04 والجزر الأول عند الساعة 11:09 والجزر الثاني عند الساعة 21:39 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:12 والمد الثاني عند الساعة 00:20 والجزر الاول عند الساعة 57:17 والجزر الثاني عند الساعة 50:06 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 15 80 20

دبي 30 17 75 25

الشارقة 29 12 70 20

عجمان 27 17 75 20

أم القيوين 29 12 75 25

رأس الخيمة 27 16 70 30

الفجيرة 27 18 65 30

العين 31 16 70 20

ليوا 32 13 80 10

الرويس 30 16 80 30

السلع 29 14 80 15

دلما 26 18 80 35

طنب الكبرى 25 21 85 50

طنب الصغرى 24 21 85 50

أبو موسى 24 21 85 50.