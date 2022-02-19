رئيس الوزراء البريطاني: نقف مع أوكرانيا قيادة وشعبا ضد كل ما يهدد سيادتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد، إن بلاده تقف إلى جانب أوكرانيا قيادة وشعبا ضد كل ما يهدد سيادتها.



وكان جونسون يتحدث أمام مؤتمر ميونخ للأمن، في جلسة بعنوان "في دائرة الضوء، بريطانيا على الساحة الدولية".

وقال جونسون أمام المؤتمر "لا نعلم ما يدبر له الرئيس الروسي (بوريس جونسون) بشكل واضح".

وتابع "محاولات روسيا لردع حلف شمال الأطلسي (الناتو) ستقابل بحسم"، مضيفا "غزو روسيا لأوكرانيا سيؤدي إلى تدمير دولة ديمقراطية".

ومضى قائلا "لن نسمح بابتزاز روسيا لأوروبا"، مضيفا "نساعد أوكرانيا منذ أن غزت روسيا أراضيها للمرة الأولى وضمت شبه جزيرة القرم".

وتجرى وقائع مؤتمر ميونخ في الفترة بين 18 و20 فبراير/شباط الجاري وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، فيما كسرت حرارة الملفات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر حاجز الصقيع في أوروبا وخصوصا ألمانيا.

وفي اليوم الثاني للمؤتمر، الأحد، تٌعقد العديد من الجلسات حول ملفات مهمة أبرزها أمن أوروبا، والسياسة الخارجية الألمانية، وتحركات بريطانيا في الساحة الدولية، والتطورات الإقليمية بالشرق الأوسط.

وأمنيا، يتولى 3500 شرطي من شرطة ولاية بافاريا الألمانية وولايات ألمانية أخرى، تأمين مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، وسط ترقب لمظاهرات متفرقة، السبت، جرى تسجيلها مسبقا.

ويملك مؤتمر ميونخ أهم مؤتمر أمني في العالم، تاريخا كبيرا يمتد لخمسين عاما، حيث تأسس عام 1963 بواسطة الباحث الألماني إيوالد فون كلايست، ومر بعدة مراحل تحول خلالها من مؤتمر لقضايا الدفاع فقط، ليكون ملتقى للسياسيين والدبلوماسيين ومنصة اللقاءات الدبلوماسية السرية.