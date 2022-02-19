ألمانيا تدعو إلى ضم دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم، إلى تعزيز الجهود لضم دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي.



وقال شولتس السبت أمام مؤتمر ميونخ الدولي للأمن: "لا يكفي أن نسمي آفاق التوسع لهذه المنطقة هدفاً استراتيجياً، علينا أن ندفعها قدماً بشكل فعال".

وأضاف: "عندما أتحدث عن الاتحاد الأوروبي، ينصرف تفكيري أيضاً إلى دول غرب البلقان".

وفي الوقت نفسه، حذر شولتس من إهمال فكرة الاتحاد الأوروبي في ظل "تحولات القوة الجيوسياسية، ونحن، الأوروبيين، لن نتمكن من الحفاظ على قدرتنا على التحرك واستقلاليتنا في اتخاذ القرار، إلا إذا تضافرت إرادتنا وقدراتنا في الاتحاد الأوروبي".

وقال شولتس: " الاتحاد الأوروبي هو إطار عملنا وفرصتنا لنبقى قوة بين القوى، وهذا ما نعنيه عندما نتحدث عن السيادة الأوروبية".

يذكر أن ألبانيا، ومقدونيا الشمالية، وصربيا، ومونتيغرو، والبوسنة والهرسك، وكوسوفو في غرب البلقان، تطمح إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

غير أن المحادثات مع هذه الدول تعثرت، لأسباب منها التحفظات الكبيرة من فرنسا على التوسيع السريع لنطاق التكتل.