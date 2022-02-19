شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تلقى الطعون والتظلمات على طلبات الترشح لرئاسة حزب الوفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الوفد في تلقى الطعون والتظلمات الخاصة بالراغبين في الترشح بداية من اليوم السبت وحتى غد الأحد، على أن تعلن الكشوف النهائية يوم الثلاثاء المقبل.

وتنعقد الجمعية العومية لحزب الوفد يوم 11 مارس القادم فى الساعة التاسعة صباحا، لانتخاب رئيس الحزب ومناقشة التقرير السياسى لرئيس الحزب والتقرير المالى لأمين الصندوق وتقرير مراقب الحسابات.

كما أصدر «أبوشقة» قرارا بتشكيل لجنة الإشراف على كل ما يتعلق بإجراءات انتخابات رئيس حزب الوفد، وتضم اللجنة فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب مقررا، وكل من أعضاء الهيئة العليا عيد هيكل والدكتور وجدى زين الدين والنائب محمد مدينة وعباس حزين وكاظم فاضل وأيمن محمد سيد.