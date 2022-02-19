شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للنور يوضح الأهداف الكبرى للحزب وأمانة الإسكندرية بالمؤتمر العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور محمد إبراهيم منصور الأمين العام لحزب النور، فى فعاليات المؤتمر العام للحزب بمحافظة الإسكندرية لعام 2022، وأوضح ثلاثة أهداف كبرى من استمرار عمل حزب النور هي الحفاظ على الهوية ومرجعية الشريعة الإسلامية في كل المجالات، والحفاظ على مصلحة الوطن، والمشاركة في إيجاد حلول لهموم الناس.

وبناء على هذه الأهداف الكبرى وضع منصور أهدافا فرعية ينبغي أن يعمل عليها مكتب أمانة حزب النور بالإسكندرية، تتضمن العمل على تفعيل الهيكل الإداري وتطويره، وزيادة أعضاء الحزب من الكوادر رجالا ونساء، وكذلك الاهتمام بإعداد قيادات مجتمعية ومحلية وسياسية للمشاركة في بناء الوطن.

وأضاف منصور، حرص الحزب على التواصل مع جميع فئات الشعب خاصة الشباب والمرأة، وتقديم الخدمات التي تساهم بإيجابية في تلبية احتياجات الناس، وتسويق رؤيتنا الإصلاحية لدى المجتمع.