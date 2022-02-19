إشادة عالمية بالطيار وليد مراد بعد هبوط ناجح وسط العاصفة "يونيس" بلندن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أشادت وسائل الإعلام العالمية بالطيار وليد مراد، بشركة "مصر للطيران"، بعد نجاحه في الهبوط بأمان من أول مرة في مطار هيثرو بالعاصمة الإنجليزية لندن، رغم سوء حالة الطقس نتيجة العاصفة "يونيس"، والتي بسببها طالبت السلطات الإنجليزية المواطنين بعدم الخروج، وتسببت في تحويل العديد من رحلات الطيران إلى الهبوط في ألمانيا بدلًا من لندن لصعوبة هبوط الرحلات الجوية في مطار هيثرو.

وفوجئ برج المراقبة بمطار هيثرو بالطيار وليد مراد يطلب الإذن له بالهبوط، وخلال دقيقة ونصف الدقيقة نجح في الهبوط بطائرة "مصر للطيران" المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار هيثرو، وذلك من أول مرة رغم احتياج العديد من الرحلات إلى أكثر من 3 مرات للهبوط، وتعذر الهبوط على طائرات أخرى، وقيام قائديها بالتوجه إلى فرانكفورت في ألمانيا لحين تحسن الأحوال الجوية بإنجلترا.

ونجح عدد من الإنجليز في تسجيل مقطع فيديو لطائرة "مصر للطيران" أثناء الهبوط في هيثرو من أول محاولة.

وانتشر الفيديو على مختلف المواقع العالمية والقنوات الإخبارية، وأشاد خبراء الطيران بالطيار وليد مراد بعد هبوطه المتميز وسط العاصفة، ولقي الفيديو إشادة كبيرة وانتشارًا واسعًا على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي؛ خصوصاً أن طراز الطائرة عريض "بوينج دريملاينرز 787" من أكبر الطرازات الحالية بالشركة.

يُذكر أن الطيار وليد مراد، هو قائد على طرازات البوينج B777 المعروفة بالطائرة الجامبو عريضة البدن، وقائد على طراز طائرة الدريملاينر B787-9Dreamliner المعروفة بطائرة الأحلام المنضمة حديثًا إلى أسطول "مصر للطيران"، والطيار وليد مراد قائد طائرة، ترأس سابقًا نادي الطيران المدني المصري لمدة نحو 14 عامًا، وترأس سابقًا رابطة الطيارين المصريين.