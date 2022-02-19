"طوارئ" في المستشفى الجامعي لمواجهة سوء الأحوال الجوية ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم السبت، رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بالمستشفى الجامعي، نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وأشار رئيس الجامعة أن خطة الطوارئ تشمل رفع درجة الاستعداد بقسم الطوارئ، والرعاية المركزة، وغرف العمليات، إضافة إلى تدعيم المستشفى بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة، وتواجد كافة التخصصات الطبية، وفريق التمريض على مدار اليوم، ومنع الإجازات بالمستشفى الجامعي.

ووجه رئيس الجامعة بقبول واستقبال كل الحالات المرضية من محافظة بني سويف، والمحافظات المجاورة، سواء للعلاج السريري، أو لإجراء كافة العمليات الجراحية، أو حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة.