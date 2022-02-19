صور.. اتفاقية تعاون بين جامعة المنصورة وجمعية رسالة لـ"التدريب التحويلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

وقع الدكتور محمود المليجي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس هشام المناوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية اليوم السبت، بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وجمعية رسالة بقاعة مجلس الجامعة.

جاء ذلك على هامش زيارة الدكتورة نيڤين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي لجامعة المنصورة بهدف تحقيق التدريب التحويلى للطلاب والخريجين على العديد من الدورات التدريبية للتأهيل لسوق العمل.

حضر توقيع البروتوكول كل من الدكتورة نيڤين القباچ، وزير التضامن الاجتماعى، الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات العمل الأهلى،الدكتور صلاح هاشم، مستشار الوزير للسياسات الاجتماعية، اللواء طارق المراكبي، مدير مكتب وزير التضامن الاجتماعى، الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وممثلى الجمعيات الأهلية بالدقهلية.

أشادت الدكتورة نيڤين القباچ بضم محافظة الدقهلية لجامعات أهلية بالإضافة إلى جامعة المنصورة ذات التاريخ العريق ما جعلها تجمع بين التاريخ العريق والمستقبل الواعد.

وأضافت أن دور الجامعة يتضمن العلم وتنمية المجتمع من خلال بناء شخصية الإنسان وتوظيف القدرات الشبابية جيدا.

ونوهت بدعم وزارة التضامن الاجتماعى لجامعة المنصورة فى تحقيق متطلبات الطلاب ذوي الإعاقة وغير القادرين وبوجود حملات تطوع تابعة للوزارة مثل حملتى مودة ومكافحة الإدمان.

رحب الدكتور أيمن مختار بالدكتورة/نيڤين القباچ فى محافظة الدقهلية وهنأ جامعة المنصورة أيقونة العلم باليوبيل الذهبي لها.