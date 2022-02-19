هبط بمهارة وسط رياح عاتية.. طيّار مصريّ يبهر البريطانيين (فيديو)

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - فبراير - 2022 2:26 مساءً

أثار طيار مصري اهتمام الإعلام البريطاني بعد هبوطه بمهارة وإنسيابية في مطار هيثرو بلندن إثر تأرجح طائرته بفعل العاصفة “يونس” التي تضرب البلاد.

وخلفت العاصفة الأطلسية الشرسة في بريطانيا رياحا قياسية وصلت سرعتها إلى 122 ميلًا في الساعة (196 كم / ساعة)، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وتسببت في اضطراب واسع النطاق.

وتعتبر هذه الحالة غير مسبوقة في البلاد، في حين ضربت رياح بسرعة تفوق 110 كلم في الساعة مطار هيثرو بلندن.

وفي الفيديو المنتشر على مواقع التواصل، يظهر الطيار المصري وليد مراد أثناء قيادته لرحلة مصر للطيران المتجهة إلى لندن وهبوطه بكفاءة عالية أثناء رياح عاتية وظروف مناخية شديدة الصعوية.

وفي السياق، أفادت صحيفة “تليغراف” البريطانية، بأن طيار رحلة مصر للطيران تمكن من الهبوط في مطار هيثرو بنجاح من أول محاولة للهبوط وقبل الميعاد المقرر له بخمس دقائق.

وأوضحت أن قائدي الطائرات الأخرى قاموا بعمل محاولتين إلى ثلاث أو تغيير وجهتهم إلى مطار فرانكفورت بألمانيا.

وأعرب المعلقون على الفيديوهات المسجلة لمتابعة حركة الطائرات بمطار هيثرو عن انبهارهم بمهارة قائد طائرة مصر للطيران لقدرته على التحكم والحفاظ على توازن الطائرة وعدم انحرافها والهبوط بسلام وأمان.

ويعد مطار هيثرو من أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا، فضلا عن أنه ثالث أكثر المطارات ازدحاما على مستوى العالم.