شكرا لقرائتكم خبر عن ليس محصنا .. قاضي يكشف مفاجأة عن محاكمة ترامب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن أحد القضاة في الولايات المتحدة، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لا يتمتع بحصانة رئاسية في هذه قضية اقتحام الكابيتول، حيث يمكن محاكمته على خلفية دوره في هجوم أنصاره على المبنى .

والرئيس السابق مُستهدف في عدة دعاوى قضائية رفعها مسؤولون منتخبون وشرطيون يتهمونه بالمسؤولية المباشرة عن أعمال العنف التي ارتكبها أنصاره عندما اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام، فقد قرر القاضي في واشنطن قبول الشكاوى باعتبار أن أفعال ترامب في ذلك اليوم كانت “أعمالا غير رسمية”.

وأوضح أنه لا يدخل في نطاق الحصانة الرئاسية، مضيفا أن خطاب ترامب الموجه لآلاف من أنصاره الذين احتشدوا في واشنطن قبل الهجوم يمكن اعتباره دعوة لتحرك جماعي.

وكان المئات قد اقتحموا مبنى الكابيتول، بعد وقت قصير على مخاطبة ترامب أنصاره، حيث نزلت حشد ترفع أعلاما كتب عليها “ترامب 2020”.

يذكر أن الرئيس السابق دونالد ترامب مُستهدف بثلاث دعاوى قضائية تحمله مسؤولية أحداث الكابيتول.