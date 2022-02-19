نائب يحذر من سياسة 'الهدم': اما نتقارب او نتفرق

وقال البولاني في بيان، "رساله الى عقلاء القوم: التعويل على نظرية عض الاصابع، واللعب على عامل الوقت، هو جزء من سياسة الهدم وليس البناء، التعصب والتزمت ليس باباً للشجاعة".

وأضاف، "ليس معيباً أن نتنازل لبعضنا، أما نتقارب او نتفرق، فيتشتت شملنا وتضعف شوكتنا".

