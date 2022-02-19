انت الان تتابع خبر نائب يحذر من سياسة 'الهدم': اما نتقارب او نتفرق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد عضو مجلس النواب، جواد البولاني، اليوم السبت، أن التعويل على نظرية "عض الاصابع"، هو جزء من سياسة الهدم، فيما أشار إلى أن "التنازل لبعضنا ليس معيباً".
وقال البولاني في بيان، "رساله الى عقلاء القوم: التعويل على نظرية عض الاصابع، واللعب على عامل الوقت، هو جزء من سياسة الهدم وليس البناء، التعصب والتزمت ليس باباً للشجاعة".
وأضاف، "ليس معيباً أن نتنازل لبعضنا، أما نتقارب او نتفرق، فيتشتت شملنا وتضعف شوكتنا".
وأضاف، "ليس معيباً أن نتنازل لبعضنا، أما نتقارب او نتفرق، فيتشتت شملنا وتضعف شوكتنا".