نقابة المحامين تقدر جهود القضاء في تكريس سيادة القانون

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بغداد - ياسين صفوان - أهدى نقيب المحامين، ضياء السعدي، اليوم السبت، درع النقابة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

