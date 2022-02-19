نقابة المحامين تقدر جهود القضاء في تكريس سيادة القانون

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بغداد - ياسين صفوان - أهدى نقيب المحامين، ضياء السعدي، اليوم السبت، درع النقابة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.
وقال القضاء في بيان، إنه "بمناسبة زيارة رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان إلى محافظة نينوى بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٩ لافتتاح مبنى رئاسة محكمة استئناف نينوى، أهدى نقيب المحامين ضياء السعدي درع النقابة الى رئيس المجلس".
وأضاف، أن ذلك جاء "تقديراً لجهوده في تكريس سيادة القانون".
وأضاف، أن ذلك جاء "تقديراً لجهوده في تكريس سيادة القانون".