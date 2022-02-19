شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تقترب من تقديم 24 مليون جرعة لقاح ضد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 21.696 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.



ويبلغ بذلك مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى السبت 23.999.138 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 242.65 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.