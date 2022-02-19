وزير خارجية أوكرانيا يؤكد أن بلاده تستعد لكل السيناريوهات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، اليوم السبت، استعداد بلاده للتعامل مع "كل السيناريوهات المحتملة".



جاء ذلك خلال حديث دميترو كوليبا للصحفيين قبل اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في ميونيخ.

وتتزامن تصريحات وزير الخارجية الأوكراني مع تأكيد الولايات المتحدة أن موسكو تخطط لغزو وشيك للبلد المجاور.

وحذّر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، من أن القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا "بدأت تنتشر" و"تستعد للهجوم".

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن الجنود الروس "يتجهون نحو مواقع مناسبة ليتمكنوا من تنفيذ هجوم".

وفي تصريحات سابقة، أعرب وزير أوستن عن اعتقاده بأن خطط روسيا لـ "غزو أوكرانيا " ليست خدعة، قائلا: "لا أعتقد أنها خدعة، كل ما هو مطلوب لغزو ناجح موجود بالقرب من الحدود مع أوكرانيا".

وتأتي تصريحات الوزير الأمريكي رغم إعلان موسكو سحب جزء من قواتها من حدودها مع كييف، في خطوة لم تفلح في طمأنة الغرب المتخوف من غزو روسي وشيك لجارتها.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلق، السبت، تدريبات عسكرية استراتيجية تشمل إطلاق صواريخ بالستية وسط تصاعد التوتر حول أوكرانيا.

أما وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف فقد أكد أمام برلمان بلاده أمس أن احتمال حدوث تصعيد كبير في الصراع مع روسيا منخفض.

ولفت إلى أن روسيا حشدت نحو 149 ألف جندي قرب أوكرانيا، ومن المتوقع وصول عدة آلاف آخرين في المستقبل القريب.

وأثار الحشد العسكري الروسي مخاوف الغرب من أنها ستغزو أوكرانيا، فيما تنفي موسكو أي خطط من هذا القبيل.

وسبق أن أكدت روسيا أنها بدأت في سحب بعض القوات من المناطق المتاخمة لأوكرانيا، لكن كييف ودول غربية تشكك في ذلك، وتقول إنه يجري استبدال بعض الوحدات والمعدات بأخرى على ما يبدو.