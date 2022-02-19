النائب علاء عابد يترأس وفد البرلمان العربى بالمؤتمر الرابع لرؤساء البرلمانات العربية

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القاهرة - سامية سيد - ترأس علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة التطرف ومكافحة الإرهاب، وفد البرلمان العربي المشارك فى أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربى ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذى يعقد بمقر جامعة الدول العربية، وسيناقش المؤتمر دور البرلمانيين فى دعم الأمن والاستقرار فى العالم العربي.

واستقبل رئيس وفد البرلمان العربي، المستشار حنفي الجبالي رئيس محلس النواب، المشارك في أعمال المؤتمر، كما إلتقي على هامش اعمال المؤتمر، بعدد من السفراء ورؤساء البرلمانات المشاركين، حيث إلتقي بسفيرة دولة الإمارات وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي بجامعة الدول العربية، والسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة.