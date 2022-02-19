شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من مجلس الشيوخ يشارك بأعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك وكيل مجلس الشيوخ المستشار بهاء الدين أبو شقة، اليوم السبت على رأس وفد يضم النائب عبد الحى عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، والنائب طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، والنائب احمد صبور وكيل لجنة الإسكان و الإدارة المحلية والنقل، والنائبة نهى فتحى أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية، وسيناقش المؤتمر دور البرلمانيين في دعم الأمن والاستقرار في العالم العربي.

جدير بالذكر أن أعضاء جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية وافق على انضمام مجلس الشيوخ المصرى للجمعية، وذلك بناءً على الطلب الذي تقدمت به مصر لضم مجلس الشيوخ بجانب مجلس النواب ليمثلا البرلمان المصري بغرفتيه.

وقد وافق أعضاء الجمعية بالإجماع على طلب مصر ليصبح المستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ عضواً بالجمعية، والتى تم انتخاب أمين عام مجلس الشوري القطري د. أحمد بن ناصر الفضالة رئيساً لها، وأمين عام مجلس النواب المصري المستشار أحمد مناع نائبًا له.

وعلى هامش أعمال المؤتمر 32 للإتحاد البرلماني العربي والمنعقد بالقاهرة، شارك المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب في أعمال اجتماع جمعية الأمناء العموم للبرلمانات العربية بحضور واسع للأمناء العموم بالبرلمانات العربية، وخلال الاجتماع فاز المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب بمنصب نائب رئيس جمعية الأمناء العموم للبرلمانات العربية بالتزكية وبإجماع الحضور.