الأعلى للإعلام: نعد تقريرا حول برنامج إبراهيم عيسى تمهيدا لاتخاذ إجراء قانونى

القاهرة - سامية سيد - أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجان الرصد بالمجلس بصدد إعداد تقرير بشأن ما أثير فى برنامج "حديث القاهرة" الذى يقدمه إبراهيم عيسى، تمهيدًا للعرض على المجلس على الفور، لاتخاذ الإجراء القانونى حال وجود مخالفة للأكواد الإعلامية التى أصدرها المجلس.

وطلب المجلس فى بيان اليوم الابتعاد عن القضايا التى تثير فتنة فى المجتمع حيث ينص كود المحتوى الدينى على احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الدينية فوق كل القيم الأخرى.