شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يشارك فى مؤتمر البرلمان العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم السبت الموافق 19 فبراير 2022، على رأس وفد برلماني في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية، وسيناقش المؤتمر دور البرلمانيين في دعم الأمن والاستقرار في العالم العربي.

ومن المقرر أن يلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة حول موضوع المؤتمر، يستعرض خلالها أبرز تطورات الوضع العربي الراهن ودور البرلمانيين في تعزيز الامن والاستقرار العربي.

