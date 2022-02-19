شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب تفتح ملف المسابقات والعروض الوهمية لشركات المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، ملف المسابقات الوهمية لشركات المحمول، في ضوء طلبي الإحاطة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن الشكاوى العديدة من المواطنين من استغلال شركات المحمول لهم سواء عبر مسابقات وهمية وعروض ليست صحيحة أو خصم مبالغ مالية منهم دون علمهم، وذلك الثلاثاء القادم.

يأتي ذلك إلي جانب مناقشه اللجنة الثلاثاء طلب الاحاطة المقدم من النائب مرثا محروس، بشأن سرقة أموال المصريين عبر تطبيق وايت ساندز، وطلب الاحاطة المقدم من النائب هشام الجاهل، بشأن ضعف شبكات المحمول الأربعة بالدائرة الرابعة بمحافظة البحيرة، وأخيرا طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن طارق عمار، بشأن عدم تغطية محور 30 يونيو بشبكات المحمول.

أما يوم الأحد خصصت اللجنة البرلمانية اجتماعنا لنظر 4 طلبات احاطة تشمل المقدم من النائب مكرم رضوان بشأن : عدم الالتزام بما تم إدراجه في خطة الدولة في الأعوام السابقة من إحلال وتجديد شبكة الأنترنت بمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، وتهالك مبنى سنترال بني عبيد بمحافظة الدقهلية، وطلب الاحاطة المقدم من النائب رضا غازی، بشأن تضرر أهالي البر الشرقي بمدينة نيروة بمحافظة الدقهليـة مـن عـدم وصـول خدمـة شبكة التليفونات الأرضـى إلـى منازلهم.

كما تنظر اللجنة نفس اليوم طلب الاحاطة المقدم من النائب أسامة عبد العاطي، بشأن ضعف وقلة خطوط التليفونات الأرضية في معظم قرى مركزى السنبلاوين بمحافظة الدقهلية