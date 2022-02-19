شكرا لقرائتكم خبر عن نجاحات وإنجازات.. تقرير يكشف قوة الاقتصاد والجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاحات اقتصادية عديدة يحققها الاقتصاد المصري بنمو غير مسبوق في ظل ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات كبرى، أدت إلى انتعاشة كبرى وقوة للجنيه المصري مقابل العملات الأخرى، وذلك بسبب المشروعات الكبرى في مختلف المحافظات.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت أن القيادة السياسية استطاعت للنهوض بمنظومتها الاقتصادية، وهو ما ظهر في إيرادات قناة السويس، والنجاحات الكبرى التي تحققها الدولة في كبرى المشروعات القومية، كما أكد التقرير أنه يعتبر الجنيه المصري صاحب أفضل أداء بين الأسواق الناشئة مدعوماً بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته الدولة المصرية والإصلاحات التي تقوم بها الدولة.