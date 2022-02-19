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نجاحات وإنجازات.. تقرير يكشف قوة الاقتصاد والجنيه المصرى

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القاهرة - سامية سيد - نجاحات اقتصادية عديدة يحققها الاقتصاد المصري بنمو غير مسبوق في ظل ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات كبرى، أدت إلى انتعاشة كبرى وقوة للجنيه المصري مقابل العملات الأخرى، وذلك بسبب المشروعات الكبرى في مختلف المحافظات.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت أن القيادة السياسية استطاعت للنهوض بمنظومتها الاقتصادية، وهو ما ظهر في إيرادات قناة السويس، والنجاحات الكبرى التي تحققها الدولة في كبرى المشروعات القومية، كما أكد التقرير أنه يعتبر الجنيه المصري صاحب أفضل أداء بين الأسواق الناشئة مدعوماً بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته الدولة المصرية والإصلاحات التي تقوم بها الدولة.

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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