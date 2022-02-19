واشنطن: العقوبات على روسيا ستكون سريعة ومؤثرة بقوة

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 فبراير 2022 01:23 مساءً - منذ 5 دقائق

آخر تحديث: 19 - فبراير - 2022 1:23 مساءً

أعلنت نائبة الرئيس الاميركي “كامالا هاريس” ان واشنطن وحلفاءها سيفرضون عقوبات اقتصادية على روسيا وستكون سريعة ومؤثرة بقوة مؤكّدة أن روسيا تشن حملات مضللة في شرق اوكرانيا وان واشنطن ستكشف للعام حقيقة هذه الحملات المضللة.

واذ شدّدت على ان الناتو هو اعظم تحالف عسكري في العالم، جددت هاريس ان العقوبات التي تحضر لها واشنطن ستستهدف المؤسسات المالية الروسية وقطاعاتها الرئيسية.

وفي الساق، كشفت عن نشر 6 آلاف جندي اضافي في رومانيا وان هذه القوات الموجودة في شرق اوروبا ليست للقتال وانما للدفاع عن الناتو، لافتة الى ان روسيا كانت تشن حربا بالوكالة في شرق اوكرانيا وانها تستعد لخلق مبررات للتدخل في اوكرانيا.

وكانت مناطق في شرق اوكرانيا قد شهدت توترا امنيا منذ ليل امس حيث سمع دوي انفجار ناتج عن سيارة مفخخة كذلك اعلن الجيش الاوكراني عن مقتل احد الجنود. وتزامنت هذه المستجدات مع عمليات اجلاء واسعة للمدنيين التابعين لانفصاليي اوكرانيا الى الاراضي الروسية.

وأعلن الجيش الأوكراني مقتل جندي، خلال مواجهات مع متمردين تدعمهم موسكو في شرق البلاد، حيث أعلنت الجماعات الانفصالية هناك التعبئة العامة بسبب “خطر نشوب صراع مسلح”.

وقالت القيادة العسكرية المشتركة لشرق أوكرانيا: “نتيجة قصف مدفعي، أصيب جندي أوكراني بجروح قاتلة بسبب شظايا”.

في المقابل، أقر زعيم منطقة لوغانسك الانفصالية في شرق أوكرانيا أمرا بالتعبئة العامة، السبت، حاذيا حذو زعيم الانفصاليين في دونيتسك.