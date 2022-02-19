الكويت تعدّل قرارًا بشأن الوافدين.. السماح لغير الملقّحين بدخول البلاد

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 فبراير 2022 01:23 مساءً - منذ 46 دقيقة

اعلنت السلطات الكويتية السماح لجميع القادمين إليها من غير المطعمين بلقاحات كورونا، بدخول البلاد.

وجاء ذلك في بيان نشرته جريدة القبس الكويتية، حيث أفادت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي بأنها عدّلت قرارها الصادر أمس الجمعة، والذي يقضي باقتصار دخول إلى البلاد للوافدين على مكتملي التحصين منهم.

وفي السياق نفسه، لفتت الى انها بعثت بتعميم آخر إلى جميع شركات الطيران العاملة في الكويت، أكدت فيه أن القرار يسري أيضا على الوافدين غير المحصنين بلقاحات كورونا، حيث يسمح لهم بدخول البلاد.

وقال البيان: “بناء على تعليمات السلطات الصحية بدولة الكويت، والحاقاً بالتعميم رقم (2022/03) المؤرخ في (2022/02/17)، ويُعدل البند ثانياً من التعميم ليصبح “لجميع الركاب”.

وأضاف: “وفق التعميم الجديد فإنه سيُسمح للوافدين والزوار، وكافة الركاب القادمين من غير المطعمين، بالدخول إلى البلاد أسوة بقرار الكويتيين الصادر أمس”.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد اعتمد، الاثنين الماضي، عدة قرارات تخص تخفيف بعض القيود الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، على أن يبدأ العمل بهذا التخفيف بداية من غد الأحد 20 فبراير/ شباط الجاري.

وجاء ضمن تلك القرارات الإجراءات الواجب اتباعها بشأن السفر من وإلى الكويت، حيث قرر المجلس السماح لغير المحصنين بالسفر، وإلغاء فحص “بي سي آر” قبل الوصول إلى البلاد وعند الوصول إليها لمكتمل التحصين.

وقرر المجلس كذلك إلغاء الحجر المنزلي المطبق بعد الوصول إلى البلاد، مستثنيا من ذلك الأطفال من هم دون سن الـ 16عاما.