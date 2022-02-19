“لا أشعر بالأمان”.. الأمير هاري يطالب بتدابير آمنة لزيارته الى بريطانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 فبراير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 19 - فبراير - 2022 11:32 صباحًا

اعلن محامو الأمير هاري الشرطة البريطانية انه يجب تأمين زيارته إلى المملكة المتحدة، اذ ان بريطانيا ستظل دائما وطنه.

في هذا الاطار كشفت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن طلب الأمير هاري جاء وسط خلاف حول ما إذا كان يمكنه الحصول على تأمين من قبل الشرطة أثناء قدومه من الولايات المتحدة إلى لندن.

واشار هاري خلال الجلسة الأولى من نظر الدعوى القضائية التي تقدم بها ضد الداخلية البريطانية أمام المحكمة العليا، الى انه لا يشعر بالأمان أثناء زياراته وسط التدابير المتخذة في الوقت الحالي، معربا عن رغبته في دفع مقابل مالي نظير توفير قوات شرطة لتأمينه هو وأسرته أثناء وجودهم في المملكة المتحدة.

بدورهم، رد محامو الحكومة على طلب الأمير بأنه لا علاقة له بكيفية اتخاذ المسؤولين القرارات الخاصة بأمن العائلة المالكة، فيما جادلت محامية الأمير هاري المستشارة القانونية، فاطمة شهيد، بقولها إن صلته بالبلاد لا تزال قوية.

وأضافت فاطمة: إن الأمير “يريد بالفعل العودة لرؤية عائلته وأصدقائه ودعم الأعمال الخيرية المحببة إلى قلبه”، مشيرة إلى أنه لم يشعر بالأمان في ظل التدابير الأمنية التي اتخذت أثناء زيارته للملكة المتحدة الصيف الماضي.

يذكر أن الأمير هاري كان قد عاد إلى المملكة المتحدة في زيارة خاطفة حضر خلالها حفل إزاحة الستار عن تمثال تذكاري لوالدته وحفل خيري نُظم لصالح الأطفال والشباب المصابين بأمراض خطيرة بصفته راعيا لجمعية ويلتشايلد الخيرية.

وطارد صحفيون ومصورون سيارة الأمير هاري، خلال الزيارة، فيما رجحت تقارير صحفية أن محاميّ الأمير هاري رفع الدعوى القضائية بعد تلك الزيارة وبعد مراسلات مع وزارة الداخلية.