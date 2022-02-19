المفوضية الأوروبية: روسيا تسير على مبدأ البقاء للأقوى

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 فبراير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - فبراير - 2022 12:08 مساءً

أعلنت رئيسة المفوضية الاوروبية ان العقوبات التي ستفرض على روسيا ستكون ذات تأثير كبير وأن روسيا تسعى الى استبدال القانون الدولي بمبدأ البقاء للأقوى.

واعتبرت رئيسة المفوضية ان القيادة الروسية تحاول استبدال النظام العالمي الحالي.

في سياق متصل، حذّر مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تراجع الحل الدبلوماسي في اوكرانيا مطالبا بالقادة السياسيين السعي الى التوصل لحل في اوكرانيا في اسرع وقت.

وتتزامن هذه التصريحات مع انتشار معلومات صحافية عن دوي انفجارات شمالي مدينة دونيتسك الخاضعة للانفصاليين شرق أوكرانيا. فيما أعلن الجيش الاوكراني مقتل جندي شرق البلاد.

كما اشارت منظمة الأمن والتعاون في اورويا الى ارتفاع كبير في انتهاكات وقف اطلاق النار شرق اوكرانيا متحدثة عن 222 انتهاكا لوقف النار في دونيتسك و648 في لوغانسك.

الى ذلك، أعلن الاليزيه ان المحادثات مع الدول المعنية بأزمة اوكرانيا كانت مناسبة لتقييم خطورة الوضع وان اساعات والأيام المقبلة ستشهد تكثيفا لحملة التضليل الروسية، لافتا الى انه من الضروري ان تتحرك منظمة الأمن والتعاون في اوروبا على الأرض.