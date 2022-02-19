شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ضبط ٧٠٠ ألف حبة كبتاغون مهربة للمملكة.. وزير الداخلية اللبناني لتجار الموت: لكم بالمرصاد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - تواص- فريق التحرير:

قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إنه بعزم وإرادة تمكنت القوى الأمنية خلال أسبوع من إحباط ثلاث عمليات تهريب للمخدرات.

وأضاف مولوي في حسابه على تويتر :” مستمرون بذلك منعاً لتصدير الأذى والشر إلى أشقائنا وحمايةً لمجتمعنا ومجتمعات الدول العربية”.

وأوضح أنه بعد عملية رصد دقيقة أوقف اللبناني ر.م. في البقاع، وبنتيجة التحقيق معه تبيّن ارتباطه بالمطلوب غ.د شقيق أحد الموقوفين والمتورط في أكبر عملية تهريب حبوب الكبتاغون إلى الدول العربية.

كما كشف مولوي عن إحباط جديد قائلا : إنجازٌ جديد ونوعي لشعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التي تمكنت من إحباط عملية تهريب ٧٠٠ ألف حبة كبتاغون كانت معدّة للنقل براً بواسطة شاحنة إلى المملكة.