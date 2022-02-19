شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تتصدر الترند بعد إلغاء pcr لجميع المسافرين عبر جسر الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تصدر هاشتاق باسم البحرين، الترند على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” في المملكة، بعد إعلان “المنامة” عن السماح بدخول المواطنين إليها عبر جسر الملك فهد، دون فحص فيروس كورونا.

وحسب بيان صادر من مملكة البحرين، فقد تقرّر بدءًا من يوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022 عدم اشتراط إبراز فحص مختبري لفيروس كورونا (PCR) لجميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين.

وأول أمس أعادت البحرين النظر في إجراءات السفر إليها، حيث أعلنت إلغاء فحص كورونا، كما قررت أيضا إلغاء الحجر الصحي للقادمين إليها.

واشترطت البحرين في السابق ضرورة إجراء فحص كورونا عند الوصول إلى المملكة لغير المطعمين، فضلا عن الحجر الصحي الاحترازي لمدة 7 أيام للبالغين في أماكن السكن والإقامة.

وأعلنت البحرين إلغاء فحص كورونا والحجر الصحي عبر سلطة شؤون الطيران المدني، مؤكدة أنه بناء على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا سيتم تحديث إجراءات الدخول لمملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي.

وشملت تلك الإجراءات الجديدة إلغاء الفحص المختبري لفيروس كورونا أو ما يعرف بـ”بي سي آر”، عند الوصول بمطار البحرين الدولي لجميع المسافرين القادمين إلى المملكة.