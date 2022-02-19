شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات خطيرة.. مقتل أول جندي أوكراني بعد تبادل القصف مع قوات تابعة لروسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

في تطور خطير للتصعيد الروسي الأوكراني، أعلن الجيش الأوكراني عن مقتل أحد جنوده، اليوم السبت، خلال قصف لقوات تابعة لروسيا من المتمردين في شرق أوكرانيا الانفصالي.

وقالت القيادة العسكرية المشتركة لشرق أوكرانيا “نتيجة قصف مدفعي، أصيب جندي أوكراني بجروح قاتلة بسبب شظايا”.

وفي وقت لاحق، قال شاهد من رويترز إنه “سمع دوي عدة انفجارات شمالي مدينة دونيتسك الخاضعة لسيطرة الانفصاليين في شرق أوكرانيا”.

وكان زعيم منطقة لوهانسك الانفصالية أصدر أمرا بالتعبئة العامة، السبت، حاذيا حذو زعيم الانفصاليين في دونيتسك، دينيس بوشلين، الذي أصدر بيانا اليوم أيضا، أعلن فيه تعبئة كاملة للقوات وحث جنود الاحتياط على الظهور في مكاتب التجنيد العسكرية.

وجاء في المرسوم، الذي وقعه رئيس المنطقة الانفصالية ليونيد باسيتشنيك: “أعلن التعبئة العامة على أراضي جمهورية لوهانسك الشعبية” وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وفي دونيتسك، أصدر رئيس الحكومة الانفصالية الموالية لروسيا في الإقليم، بوشلين بيانًا اليوم السبت، أعلن فيه تعبئة كاملة للقوات وحث جنود الاحتياط على الظهور في مكاتب التجنيد العسكرية، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد العنف على طول خط التماس بين القوات الأوكرانية والمتمردين المدعومين من روسيا في المنطقة في الأيام الأخيرة، وهو ما أثار مخاوف الغرب من أن موسكو قد تستخدمها كذريعة لغزو.