انت الان تتابع خبر حصيلة الواجبات الامنية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة خلال أسبوع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم السبت، حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية للفترة من 2022/2/11 ولغاية 2022/2/18: