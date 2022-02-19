انت الان تتابع خبر حصيلة الواجبات الامنية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة خلال أسبوع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم السبت، حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية للفترة من 2022/2/11 ولغاية 2022/2/18:
حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة والتي كانت باشراف مباشر من قبل الفريق عماد محمد محمود وكيل الوزارة لشؤون الشرطة للفترة من 2022/2/11 ولغاية 2022/2/18:
1- تنفيذ اوامر قبض 1523
2- القبض مطلقي العيارات النارية 19
3- احالة متهمين الى المحاكم 222
4- القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 321
5- ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 9
6- اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 355
7- اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 560
8- مضاها طبعات الاصابع 84
9- عدد طالبي النجدة 1569
10- حالات العنف الاسري 66
11- فض مشاجرات 881
12- ضبط عجلات مطلوبة 84
13- تبرع بالدم 28
14- القبض على المتسولين 949
15- القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 16
16- القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 536
17- طبع لوحات السيارات 22644
18- اصدار اجازات السوق 15159
19- اصدار سنوية السيارات 32788
20- مرافقة البعثات التنقيبية الاثارية 14