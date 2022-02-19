موعد إقامة مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية على المسرح البابلي

بغداد - ياسين صفوان - بحث مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات علي شلغم، مع مدير دار بابل للثقافة والفنون والاعلام علي الشلاة، الاستعدادات الجارية لانطلاق مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية بدورته التاسعة والمقرر اقامته للمدة من السابع عشر الى السادس والعشرين من شهر آذار المقبل والذي تنظمه دار بابل للثقافة والفنون والاعلام على خشبة المسرح البابلي.

وقال شلغم في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم مناقشه عددً من المقترحات المتعلقة بدعوة المهرجان لعدد من اهم أسماء الثقافة العربية والعالمية، ليكون حضورهم للعراق عامل مهم من عوامل اعادة المكانة الثقافية للعراق الجديد عالميا وعلى اسس صحيحة وغير دعائية".

ومن جانبه أكد الشلاه ان "وزير الثقافة متعاون مع الجميع على اقامة المهرجانات الثقافية وبمشاركة دوائر الوزارة في المهرجان ومنها الهيئة العامة للاثار والتراث ودائرة السينما والمسرح والفرقة السمفونية العراقية وغيرها من دوائر الوزارة واستحداث جائزة لابرز فعاليات المهرجان الذي يشترك فيها مثقفي العراق والعرب والعالم.