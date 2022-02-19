انت الان تتابع خبر لامبورغيني وبورشه.. حريق يدمر مئات السيارات الفارهة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقًا لرسالة بريد إلكتروني داخلية لمجموعة فولكس فاغن، فإن السفينة يوجد على متنها 3965 مركبة متجهة إلى الولايات المتحدة، من بينها حوالي 1100 سيارة بورشه و189 بنتلي جديدة، وعدد غير معروف من سيارات اللامبورغيني، وهو أمر أكده العديد من المتحدثين الرسميين باسم تلك العلامات التجارية في الولايات المتحدة.وكانت النيران قد اندلعت السفينة على بعد أكثر من ألف ميل قبالة سواحل البرتغال، في حين جرى إجلاء طاقمها المكون من 22 شخصًا بأمان بواسطة سفن أخرى، بما في ذلك سفن البحرية البرتغالية.

وكانت سفينة الشحن قد غادرت ميناء إمدن الألماني في 10 فبراير، حيث كان من المقرر أن تصل إلى ميناء ديفيسفيل بولاية رود آيلاند الأميركية بتاريخ 23 فبراير الحالي.

ويبلغ طول سفينة الشحن "فيليسيتي إيس" 650 قدمًا وعرضها 106 قدم، وكانت تبحر منذ العام 2005 تحت علم بنما.



وقال متحدث باسم مجموعة فولكس فاغن في الولايات المتحدة إن الشركة "على علم بحادث يتعلق بسفينة شحن تابعة لطرف ثالث كانت تنقل سيارات مجموعة فولكس فاغن عبر المحيط الأطلسي".

وأضاف: "كانت السفينة في طريقها إلى أميركا الشمالية، ولا علم لنا بأمر أي إصابات ونحن على اتصال مع شركة الشحن للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الحادث".

وفي بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني، قالت شركة بورشه: "في حين أنه لا يزال من السابق لأوانه تأكيد ما حدث والخطوات التالية، فإننا - جنبًا إلى جنب مع زملائنا في بورشه نعمل على دعم عملائنا وتجارنا بأفضل ما يمكننا لإيجاد الحلول".