التربية تعلن فتح باب الاعتراض على نتائج الامتحانات الخارجية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، فتح باب الاعتراض على نتائج الامتحانات الخارجية (الدور التمهيدي) لطلبة الصف السادس الابتدائي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، انه "نود اعلامكم بفتح باب الاعتراض على نتائج الامتحانات الخارجية (الدور التمهيدي) لطلبة الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي (2021-2022) ولمدة عشرة ايام".

ويوم أمس، أعلنت وزارة التربية نتائج الامتحانات الخارجية (الدور التمهيدي) لطلبة الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي (2021-2022)".