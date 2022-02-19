فائق زيدان: حكم القانون يجب أن يبقى نافذاً حتى في الظروف الصعبة

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اليوم السبت، على الحيادية التامة بتطبيق القانون مهما كانت الظروف المحيطة.

وقال زيدان، خلال زيارته لمحافظة نينوى إنه "بالرغم من سيطرة الارهاب على المحافظة الا ان القضاء استمر بإداء مهامه من موقع خارج مركز المحافظة، لإعطاء رسالة ان حكم القانون يجب ان يبقى نافذا حتى في الظروف الصعبة".

واضاف، أن "القضاء يجدد العهد بالحرص على تطبيق القانون بحياد تام مهما كانت الظروف والتحديات".