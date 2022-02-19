دولة الكويت تخفف شروط دخول "الوافدين" غير المحصنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

عدلت الكويت شروطها بشأن القادمين للبلاد من غير المحصنين ليشمل المواطنين والوافدين،وفق تعميم.



فقد أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني تعميما لشركات الطيران العاملة بمطار الكويت الدولي يقضي بالسماح لجميع الركاب غير المحصنين باللقاحات المضادة لكورونا، بدخول البلاد اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وذكرت الإدارة في بيان صحفي - أوردته وكالة الأنباء الكويتية - أن البند الثاني للتعميم يصبح بعد التعديل " يجب على جميع الركاب غير المحصنين القادمين إلى البلاد الذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة المعتمدة وكذلك من لم يكمل تلقي الجرعات المطلوبة تقديم شهادة فحص /بي سي آر/ سلبية تثبت الخلو من فيروس كورونا تكون صالحة قبل موعد القبول على الرحلة بمدة 72 ساعة".

واستثنى البيان من ذلك الأطفال من هم دون سن الـ 16 من العمر.

وتمنع الكويت مغادرة المواطنين غير المطعمين إلى خارج البلاد منذ 22 مايو الماضي، لكن مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي الإثنين الماضي رفع هذا الحظر وأصبح بمقدور جميع المواطنين السفر من دون الحاجة إلى إبراز شهادة التطعيم، اعتبارا من غد الأحد.

وأعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، يوم الإثنين 14 فبراير/شباط الماضي رفع معظم القيود الخاصة بفيروس كورونا في بلاده وعودة العمل في الدولة بنسبة 100 % ابتداء من 13 آذار / مارس المقبل.

وأضاف الصباح في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مجلس الوزراء :" نجحنا في تجاوز موجة جديدة من فيروس كورونا بأقل الأضرار صحيا واقتصاديا ومجتمعيا".

وأوضح الصباح أن المجلس راجع القرارات الأخيرة ، وتدارس الإجراءات المقبلة لكيفية التعامل مع الفيروس، واتخذ قرارات بإلغاء العديد من القرارات ومن بينها إعادة رص الصفوف بالمساجد ، والسماح بالسفر للجميع من المطعمين وغير المطعمين، وفتح دخول الجمعات التجارية أمام الجميع وجميع الطلبة في المدارس بدون فحص والالتزام بلبس الكمامات.

من جانبه، أفاد الناطق الرسمي لمجلس الوزراء في تصريح صحفي، بأن المجلس قرر إلغاء شرط إجراء فحص الـ (بي سي آر) للأشخاص مكتملي التحصين ضد فيروس كورونا قبل القدوم إلى البلاد وعند الوصول وكذلك الحجر المنزلي.