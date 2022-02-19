شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حلف الناتو: روسيا ستحصل على "المزيد من قواتنا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم السبت مجدداً الالتزام "الثابت" لأعضاء الحلف بحماية بعضهم البعض محذراً روسيا من أنها "ستحصل على المزيد من (قوات) الناتو" في سعيها لخفض وجود الناتو" على حدودها.



وقال ستولتنبرغ خلال كلمة ألقاها في مؤتمر ميونيخ للأمن "تحاول موسكو دحر التاريخ وإعادة إنشاء مجال نفوذها، لكننا جميعاً حلفاء في حلف شمال الأطلسي وسنقوم دائماً بما هو ضروري لحماية أنفسنا والدفاع عن بعضنا البعض".