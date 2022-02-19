صندوق البنك الدولي يوافق على تحويل نحو مليار دولار من صندوق ائتماني أفغاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

وافقت إدارة البنك الدولي على خطة لاستخدام نحو مليار دولار من صندوق ائتماني أفغاني مجمد للتعليم والزراعة والصحة وبرامج الأسرة، وذلك حسبما أظهرت وثيقة للبنك ومصدران، فيما سيعد تعزيزاً كبيراً للجهود المبذولة لتخفيف تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية في البلاد.



وتهدف الخطة الواردة في الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز أمس الجمعة إلى تجنب سلطات طالبان الخاضعة للعقوبات من خلال صرف الأموال الموجود في الصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان الذي يديره البنك الدولي من خلال وكالات الأمم المتحدة.

وقالت المصادر المطلعة على الخطة لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن من المقرر أن يناقشها مجلس إدارة البنك الدولي في الأول من مارس (آذار)، ولا بد بعد ذلك أن يوافق المساهمون في الصندوق على الإفراج عن أي أموال.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب نجاح دفع 280 مليون دولار من نفس الصندوق الائتماني لبرنامج الغذاء العالمي ووكالة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لدعم التغذية والصحة في أفغانستان خلال الأشهر القليلة الماضية.