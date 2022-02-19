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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المستشار الألماني يؤكد أن أي انتهاك لسيادة أواكرانيا سيكون له ثمن كبير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022
متابعات_الخليج 365
حذر المستشار الألماني، أولاف شولتز، روسيا، صباح الأحد، من أن أي انتهاك لسيادة أوكرانيا سيكون له ثمن كبير.
وكان شولتز يتحدث في جلسة بمؤتمر ميونخ للأمن بعنوان ""في دائرة الضوء: ألمانيا على المسرح الدولي"، في إطار جلسات اليوم الثاني للمؤتمر.
وقال شولتز أيضا "لا يوجد مبرر لحشد 100 ألف جندي على حدود أوكرانيا".
وتابع "الحرب تهدد أوروبا مرة أخرى، والمخاطر لم يتم تجنبها على الإطلاق".