شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان تسجل 73 حالة إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان، اليوم السبت أنه تم تسجيل 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، 8 حالات إصابة منها محلية و 65 حالة إصابة لأشخاص قادمين من الخارج، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة.

وذكرت وكالة الأنباء التايوانية المركزية "سي.إن.إيه" اليوم أن حالة واحدة من حالات الإصابة المحلية الثمانية الجديدة، حصلت على تطعيم كامل ضد فيروس كورونا، بينما ثلاثة أشخاص، لم يحصلوا على تطعيم، من بينهم طفلان، تحت عشر سنوات، لم يكونوا مؤهلين للحصول على التطعيم في تايوان. وذكر المركز أنه مازال يتحقق من حالة التطعيم للحالات الأربع الباقية.

وبالإضافة إلى حالات الإصابة المحلية، سجلت تايوان أيضا 65 حالة إصابة قادمة من الخارج، اليوم السبت، تم اكتشاف 31 منها، لدى وصولها إلى المطار، أمس الجمعة، بينما حالات الإصابة الباقية لأشخاص، دخلوا تايوان، في 18 كانون الثاني/يناير.

ولم يصدر المركز أي معلومات فيما يتعلق بحالة التطعيم للحالات القادمة من الخارج.

وحتى الآن، أكدت تايوان 19 ألفا و937 حالة إصابة بفيروس كورونا، منذ بدء الجائحة، في أوائل عام 2020، منها 15 ألفا و377 حالة إصابة محلية.

ومع عدم تسجيل أي حالات وفاة، اليوم السبت، مازال عدد الوفيات المؤكدة في البلاد عند 852 .