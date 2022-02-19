شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تسجل 30 ألفا و615 إصابة جديدة بفيروس كورونا و288 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت إسبانيا 30 ألفا و615 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما سجلت البلاد 288 وفاة جديدة خلال نفس الفترة، وفقا لبيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى عشرة ملايين و809 آلاف و222 إصابة، والوفيات إلى 97 ألفا و.998

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أيضا أنه تم إعطاء 95 مليونا و325 ألفا و208 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إسبانيا حتى الآن. وتلقى 38 مليونا و802 ألفا و554 من السكان تطعيما كاملا ضد الوباء حتى الآن، بواقع 42ر82%.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.