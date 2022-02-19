18 فبراير , 2022 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب) ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر وزير الطوارئ اليوم الجمعة بالتوجه إلى جنوب شرق روسيا لتوفير الإعاشة لسكان يغادرون منطقتين تعلنان أنهما جمهوريتين مستقلتين في شرق أوكرانيا. ونقلت الوكالة عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله «أصدر بوتين تعليماته إلى (الوزير) بالتوجه بشكل عاجل إلى منطقة روستوف لتنظيم... العمل لتوفير متطلبات الإعاشة وتقديم وجبات ساخنة وكل شيء تدعو إليه الحاجة بما في ذلك الرعاية الطبية». وتقع المنطقتان المنشقتان في إقليم دونباس الأوكراني.

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يأمر بتوفير الإعاشة للأوكرانيين المرحلين من شرق أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.