شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تنفي مسؤوليتها عن هجمات إلكترونية بأوكرانيا.. ماذا قالت؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت السفارة الروسية في الولايات المتحدة على تويتر إن روسيا رفضت اليوم السبت مزاعم أمريكية بأنها مسؤولة عن هجمات إلكترونية على بنوك ومواقع حكومية أوكرانية على الإنترنت ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.



وأضاف البيان "نرفض رفضا قاطعا هذه التصريحات التي لا اساس لها من الادارة ونشير إلى أن روسيا ليس لها علاقة بالأحداث المذكورة ومن حيث المبدأ لم تقم ولا تقوم باي عمليات" خبيثة "في الفضاء الالكتروني".

وقالت نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي آن نويبرجر يوم الجمعة إن المخابرات العسكرية الروسية كانت وراء الموجة الأخيرة من هجمات أدت لفترة وجيزة إلى تعطيل المواقع الإلكترونية المصرفية والحكومية الأوكرانية.