نانسي فيزر: نستعد لجميع السيناريوهات بشأن أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن بلادها تعد نفسها لاحتمال أن يكون للصراع في أوكرانيا، تداعيات على برلين.



وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية الصادرة اليوم السبت، قالت الوزيرة التي تنتمي لحزب المستشار أولاف شولتز، الاشتراكي الديمقراطي إن "الموقف متوتر بشدة".

وأضافت فيزر:" ولهذا السبب، نعد أنفسنا لجميع السيناريوهات، كما أننا في حالة يقظة شديدة، وهذا شيء واجب من أجل حماية المؤسسات في ألمانيا والتصدي لخطر الهجمات السيبرانية وكذلك لموجات اللجوء المحتمل أن تتوجه إلى دول مجاورة لنا".

ويبدي الغرب تخوفه بسبب حشد قوات روسية في المنطقة الحدودية مع أوكرانيا ويرى أن نقل عشرات آلاف الجنود إلى هذه المنطقة يمكن أن يكون إعدادا لشن حرب.

وفي المقابل، تنفي روسيا صحة هذه المخاوف.