بالصور - أمطار وبرق ورعد.. جنوب سيناء تعلن الطوارئ القصوى بسبب موجة الطقس السيئ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد :

تعرضت مدن محافظة جنوب سيناء منذ فجر اليوم السبت، لرياح شديدة مصحوبة ببرق ورعد، وتساقط أمطار خفيفة على بعض المدن.

وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى، تحسبًا لحدوث أي مستجدات بسبب الطقس.

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدن خليج السويس "رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس، طور سيناء"، شهدت فجر اليوم نشاط في حركة الرياح تصحبه برق ورعد مع انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة أدت إلى تساقط أمطار خفيفة على تلك المدن، دون أن تترك أي تراكمات لها في الشوارع.

وأكد المحافظ في تصريح له اليوم، أن حالة الطقس تشهد الآن تحسنا نسبيا في جميع مدن المحافظة، ولكن جرى استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لحدوث أي طوارئ خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من عدم استقرار الطقس.

وأوضح المحافظ أن حالة الطقس السيئ التي تعرضت لها معظم مدن المحافظة في الساعات الأولى من صباح اليوم أسفرت عن حدوث 4 سيول ضعيفة في بعض مدن خليج السويس، دون أن تترك أي أثار أو تسبب أي خسائر مادية أو بشرية.

ومن جانبه قال المهندس أحمد مصطفي، مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، إن 4 سيول ضعيفة ضربت محافظة جنوب سيناء فجر اليوم، وجميعها سارت في مجراها الطبيعي، ولم يجري حصر أي خسائر مادية أبو بشرية جراء هذه السيول، وتراوحت جميعها ما بين الخفيفة والمتوسطة.

وأوضح أنه جرى حدوث سيل في وادي سدر التابع لمدينة رأس سدر، و سيل في منطقة وادي فيران التابعة لمدينة أبورديس، وسيل بمنطقة وادي مدسوس التابع لمدينة أبوزنيمة، وسيل بمنطقة وادي تال قبل مدينة أبوزنيمة، مؤكدًا أن مياه السيول كانت ضعيفة ولم تؤثر على البنية التحتية.

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تعرضت فجر اليوم لتساقط أمطار خفيفة دون أن تترك أي أثار لتجمعات مياه في الشوارع، وانخفضت درجة الحرارة مع ظهور السحب التي غطت قمم الجبال، مؤكدًا استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى بالمدينة.

وأكد رئيس المدينة أن 500 سائح وزائر، هبطوا صباح اليوم من قمة جبل موسى، وجميعهم في حالة صحية جيدة، كما استقبلت المدينة اليوم 1200 سائحًا من مختلف جنسيات العالم، وقاموا بتنفيذ برنامجهم السياحي داخل المدينة وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.