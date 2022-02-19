بالصور.. أمطار غزيرة على البحيرة والمحافظة تعلن الطوارئ

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم السبت، سقوط أمطار غزيرة، بالتزامن مع موجة من الطقس السيء التي تمر بها البلاد.

ورفعت محافظة البحيرة درجة استعداداتها بكافة القطاعات، مع استمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة.

وصرح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المحافظة مستعدة من خلال أكثر من 1260 معدة لمواجهة الأمطار والتدخل الفوري والسريع للتخفيف من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة من خلال فرق وأطقم مدربة على أعلى مستوى لمواجهة الأزمات.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية ورؤساء مجالس إدارات الشركات "الكهرباء- مياه الشرب" ومسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري، والحماية المدنية والإسعاف بضرورة الالتزام بتجهيز كافة المعدات اللازمة لمواجهة أية ظروف طارئة.