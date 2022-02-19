حضور وانصراف.. 15 توجيها من التعليم مع بداية الترم الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

استقبلت المدارس بعدد من محافظات الجمهورية، اليوم السبت، الطلاب، لتعلن انطلاق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على عودة الدراسة بالمدارس وسط إجراءات احترازية مشددة، مع التأكيد على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب.

وحددت وزارة التربية والتعليم، تعليمات مشددة للمديريات، يجب اتباعها أثناء اليوم الدراسي:

1- اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها، حفاظا على حياة وصحة المواطنين والطلاب والمعلمين وجموع العاملين لمواجهة جميع الأوبئة والجوائح الصحية بكافة أنواعها.

2- ضرورة تطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

3- الاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم لتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي.

4- ضرورة تفعيل المجموعات المدرسية.

5- تطبيق القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعمل.

6- توزيع الأنصبة على المعلمين طبقا للمعدلات وفق القواعد المنظمة لذلك.

7- يقوم مدير المدرسة بمخاطبة قسم التطوير بأعمال الأجهزة بالمعامل.

8- على كل مدرسة متابعة دائرة الصرف لاستلام الأصناف التي ترد بها.

9- الاهتمام بالسجلات الإدارية وإطلاع المدير عليها.

10- مراجعة "الديسكات" والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام بالفصل الدراسي الثاني.

11- على كل مدير مدرسة يكون لديه سجل بالقرارات الوزارية، وذلك الاطلاع عليه ويكون على دراية كاملة بها.

12- التأكيد على ضرورة تواجد الزائرة الصحية بالمديرية.

13- التأكيد على ضرورة تطوير البرامج العلاجية للطلاب الضعاف.

14- التأكيد على توقيع المتابعين بدفتر الأمن، في الساعة الفعلية لدخولهم المدرسة لتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي.

15- ضرورة التزام جميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية (حضور- انصراف).