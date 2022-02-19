بالصور| أمطار غزيرة ورياح شديدة..نوة "الشمس الصغرى" تضرب بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

ضربت محافظة بورسعيد، موجة من الطقس السيء، صباح اليوم السبت، متمثلة في انخفاض شديد بدرجات الحرارة وسقوط أمطار غزيرة، يصاحبها رياح قوية وسماء ملبدة بالغيوم، وذلك ضمن نوة "الشمس الصغرى" التي تضرب السواحل الشمالية المصرية.

ورفع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حالة الطوارئ بالأحياء والمديريات الخدمية المعنية للتعامل السريع مع أي طارئ قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية مع استمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة .

وواصلت موانئ بورسعيد عمليات شحن وتفريغ السفن بصورة طبيعية، كما انتظمت حركة عبور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس، في الوقت الذي عزف معظم الصيادين عن الصيد حرصًا على أرواحهم من تعرضهم لمخاطر ارتفاع الأمواج والرياح الشديدة.