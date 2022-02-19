بالصور - طقس مضطرب.. وأمطار تضرب أنحاء متفرقة من الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

تعرضت نحاء متفرقة من محافظة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، إلى موجة من الطقس المضطرب صاحبها هطول أمطار متوسطة، ونشاط كبير في حركة الرياح.

ووفقا لهيئة الأرصاد، تشهد المحافظة اليوم، تساقط أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط للرياح، وارتفاع الأمواج يصل إلى 3 أمتار، فيما تبلغ درجات الحرارة المتوقعة على المحافظة، العظمى 19، والصغرى 11 درجات.

من جانبها أعلنت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزتها للتعامل مع موجة الطقس المضطرب وهطول أمطار على أنحاء متفرقة .

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، عن نشر نحو 180 سيارة شفط في الشوارع والميادين، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وشركتي نهضة مصر، للتعامل مع أي تراكمات لمياه الأمطار.

وأشار نافع، إلى استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق و تخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع والاستعداد لاستدعاء باقي السائقين وعمال تشغيل البدلات اذا استدعى الأمر.