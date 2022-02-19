"التعليم": تخصيص الدرس الأول بالمدارس للحديث عن تضحيات الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المدارس المختلفة، بتخصيص الدرس الأول بالفصل الدراسي الثاني للحديث عن دور وتضحيات الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار.

وتستقبل المدارس بعدد من محافظات الجمهورية، اليوم السبت، طلاب مختلف الصفوف الدراسية، تزامنا مع انطلاق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي (2021/2022).

وشددت وزارة التربية والتعليم على عودة الدراسة بالمدارس وسط إجراءات احترازية مشددة، مع التأكيد على جاهزية المدارس، لاستقبال الطلاب.

وتنتظم الدراسة غدا الأحد بشكل كامل على مستوى مدارس جميع المحافظات رغم انطلاق الترم الثاني رسميا اليوم وفق خريطة العام الدراسي، إلا أن العدد الأكبر من المدارس تعمل اعتبارا من يوم الأحد من كل أسبوع.​