موسكو ترد على تصريحات بايدن بشأن غزو أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 42 دقيقة

ردت موسكو على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وأنه مقتنع بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اتخذ قرار غزو أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا: “الشيء الأكثر فظاعة هو أنه لا توجد كلمة واحدة عن الحالة الحقيقية للسكان المدنيين في دونباس.. لا شعب ولا مشاكل؟”.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية “ريا نوفوستي” تصريحات زاخاروفا وأن “الرئيس الأمريكي كرر الأطروحة التي لا أساس لها من الصحة حول محاولات روسيا المزعومة ’لمهاجمة‘ أوكرانيا، مهددة موسكو بفرض عقوبات في حال حدوث تصعيد. وينفي الاتحاد الروسي بشكل قاطع ذلك وخطط التصعيد المنسوبة اليها”.

من جهة أخرى صرح مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولاك، لشبكة CNN، إنه من المستحيل القول على وجه اليقين ما يدور بالضبط في ذهن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف بودولاك أن تحذيرات الرئيس الأمريكي تستند بلا شك إلى معلومات من الاستخبارات، والمسألة لا تتعلق بالموافقة أو عدم الموافقة على تلك التصريحات لكن يجب الانتباه إلى المعنى الأكثر أهمية في كلمات بايدن بأنه هناك فرصة للدبلوماسية”، وتابع: “سنستغل هذه الفرصة”.

وكان بايدن قد أكد الجمعة، أنه بات مقتنعا بأن الرئيس الروسي، اتخذ قرار غزو أوكرانيا. مشيرًا الى أن لديه سبب للاعتقاد بأن القوات الروسية تخطط وتنوي مهاجمة أوكرانيا خلال الأسبوع المقبل أو الأيام المقبلة، متوقعا أن الهجوم سيطال العاصمة الأوكرانية، كييف.