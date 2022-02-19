شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة داخلية ألمانيا: نستعد لجميع السيناريوهات بشأن أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بأن السلطات الأمنية الألمانية تعد نفسها لاحتمال أن يكون للصراع بين روسيا وأوكرانيا تداعيات على ألمانيا. وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية الصادرة اليوم السبت، قالت الوزيرة التي تنتمي لحزب المستشار أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي إن "الموقف متوتر بشدة". وأضافت فيزر:" ولهذا السبب، نعد أنفسنا لجميع السيناريوهات، كما أننا في حالة يقظة شديدة، وهذا شيء واجب من أجل حماية المؤسسات في ألمانيا والتصدي لخطر الهجمات السيبرانية وكذلك لموجات اللجوء المحتمل أن تتوجه إلى دول مجاولة لنا". ويبدي الغرب تخوفه بسبب حشد قوات روسية في المنطقة الحدودية مع أوكرانيا ويرى أن نقل عشرات آلاف الجنود إلى هذه المنطقة يمكن أن يكون إعدادا لشن حرب. وفي المقابل، تنفي روسيا صحة هذه المخاوف.