شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا ترصد 12 انتهاكا لوقف إطلاق النار من المتمردين اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الجيش الأوكراني إنه رصد 12 انتهاكا لوقف إطلاق النار من انفصاليين مواليين لروسيا في شرق أوكرانيا صباح اليوم السبت مقارنة مع 66 في اليوم السابق.

وذكر الجيش على صفحته بموقع فيسبوك أن الانفصاليين فتحوا النار على أكثر من 20 تجمعا سكنيا مستخدمين المدفعية الثقيلة المحظورة بموجب اتفاقات مينسك.

وزادت وقائع القصف عبر الخط الذي يفصل بين القوات الحكومية والانفصاليين بشدة هذا الأسبوع فيما وصفته الحكومة الأوكرانية بأنه استفزاز.

ونفت حكومة أوكرانيا بشدة تلميح روسيا بأن كييف قد تشن هجوما في شرق البلاد.